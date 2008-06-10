Блок Катеринчука засуджує своїх депутатів, які голосували за Довгого

Блок Миколи Катеринчука рішуче засуджує зрадницьку позицію депутатів Київради Павла ТЕСЛЕНКА, Бориса ГАВРИЛЕНКА та Романа ЯРОШЕНКА, котрі відмовилися виконувати рішення політради блоку стосовно спільної позиції депутатів Блоку Миколи Катеринчука не підтримувати кандидатуру на посаду секретаря Київради, що буде висунута Блоком Черновецького.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві політради Блоку Миколи Катеринчука.

Сьогодні на першій сесії Київради VI скликання депутат П.ТЕСЛЕНКО самовільно заявив про утворення фракції, попри відсутність у нього відповідних повноважень та всупереч рішенню політради Блоку Миколи Катеринчука.

Політрада блоку розцінює такі дії депутата як брутальне порушення заявлених принципів участі команди у дострокових виборах до Київради, спрямованих на розкол фракції, та як такі, що мають ознаки кримінального злочину.

Будь-які заяви або дії від імені Блоку Миколи Катеринчука зроблені в порушення рішення політради блоку є незаконними та будуть оскаржені відповідно до чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.ДОВГОГО було обрано заступником Київського міського голови - секретарем Київради VI скликання. За його обрання проголосували 62 депутати.

Перед цим депутати від Блоку Миколи Катеринчука Б.ГАВРИЛЕНКО, Р.ЯРОШЕНКО та П.ТЕСЛЕНКО заявили, що попередньо на своєму засіданні Блок Катеринчука прийняв рішення брати участь у голосуванні з питання обрання секретаря Київради.

Вони також наголосили, що рішення було підтримане і самим Миколою КАТЕРИНЧУКОМ.