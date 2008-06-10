Ющенко зупинив дію розпоряджень Кабміну щодо зміни складу НКРЗ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 10 червня зупинив дію низки розпоряджень уряду від 28 травня щодо зміни складу Національної комісії з питань регулювання зв`язку України.

У документі, розміщеному на офіційному сайті глави держави, йдеться про те, що ці акти (розпорядження №744-р, №745-р, №746-р, №747-р, №756-р, №757-р, №758-р, №759-р, №760-р, №761-р, №762-р і №763-р) прийняті Кабміном всупереч Конституції України

В Указі зазначається, що голову та членів НКРЗ - органу, до компетенції якого віднесено регулювання природних монополій у сфері зв`язку, за статтею 20 Закону України «Про телекомунікації» призначає за поданням прем`єр-міністра України на посади та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

”Видавши названі розпорядження, Кабінет Міністрів України вийшов за межі повноважень, визначених для нього Конституцією і законами України, чим порушив вищезазначені норми Конституції України, а також вимоги положень частини другої статті 6, частини другої статті 19 та частини третьої статті 113 Основного Закону держави, які зобов`язують Кабінет Міністрів України керуватися у своїй діяльності Конституцією та законами України, а також діяти на підставі та у спосіб, що ними передбачені”, - йдеться у документі.

Разом з цим Президент звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність зазначених актів Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня 2008 Кабмін прийняв розпорядження №744-р про звільнення Володимира ЗВЄРЄВ з посади голови НКРЗ і №745-р про звільнення Сергія КОЛОБОВА з посади члена НКРЗ, №746-р про призначення С.КОЛОБОВА головою НКРЗ, №747-р про призначення В.ЗВЄРЄВА членом НКРЗ, №756-759 - про звільнення Людмили ЄЖОВОЇ, Віктора МАЗУРА, Надії КОСТРИБИ, Ольги ФІЛІПОВОЇ з посад членів НКРЗ, №760 – 763 - про призначення Людмили АРТЮШЕНКО, Сергія МИРНОГО, Олександра СТЕПАНОВА, Анатолія ТИЧИНСЬКОГО членами НКРЗ.