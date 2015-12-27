Депутат Купрій звинувачує суд у змові з прокуратурою у намірі доставити Корбана на суд
Народний депутат Віталій Купрій звинувачує суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса у змові з прокуратурою у намірі примусово доставити лідера партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП» Геннадія Корбана на судове засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Дніпровському районному суді Києва.
Депутат нагадав, що тільки що суддя заявив про те, що видалився у нарадчу кімнату для прийняття рішення, оголошувати перерву у судовому засіданні, чи ні.
"Наразі мені стало відомо те, що зараз в інституті Амосова в лікарні, де зараз знаходиться пан Корбан, зайшли представники ГПУ, СБУ з якимись лікарями, і намагаються проводити якесь обстеження", - заявив Купрій.
Він додав, що тривалий час у залі судових засідань немає судді. Він звинуватив суддю у змові з прокуратурою.
Депутат вважає, що суд демонструє необ'єктивність у проведенні судових процесуальних дій.
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"І він зараз чекає (суддя Микола Чаус - УНІАН) поки там зараз відбувається це дійство, а воно відбувається у порушенні законності, оскільки судово-медичну експертизу згідно з цією ухвалою (від 26 грудня) може робити судмедексперт, який зараз на вихідному, він не може працювати. Тобто зараз буде підміна понять", - сказав депутат.
Він наголосив: "Процес явно виходить за межі правового русла... І я думаю, поки там не відбудуться певні дії, суддя буде чекати там, і це однозначно зговір з прокуратурою, яка намагається незаконно привести у суд Геннадія Корбана", - наголосив Купрій.