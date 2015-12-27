Захист Корбана заявляє про намір прокуратури вивезти їх підзахисного на вертольоті до Чернігова

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила адвокат Оксана Томчук у Дніпровському районному суді Києва.

"Є інформація, що вони готують гвинтокрил транспортувати Корбана у Чернігів", - заявила Томчук.

Вона звернулась до прокурорів, щоб вони відреагували на цю інформацію. Прокурори у свою чергу відмовилися будь-що коментувати.

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Адвокат уточнила, що "люди, які знаходяться поруч з Корбаном... Вони говорять про те, що обговорюється питання зараз про його примусове вивезення... в місто Чернігів гвинтокрилом".

Адвокат Олексій Шевчук заявив, що справа вийшла за межі правового поля.

При цьому адвокат Андрій Мірошник додав, що прокуратура вже чотири рази змінювала місце підслідності.