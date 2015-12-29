Яценюк не збирається ініціювати заміну "своїх" міністрів
Прем'єр-міністр та лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявляє, що не має наміру ініціювати заміну міністрів, що представляють цю політичну силу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками 2015 року.
"Я не планую подавати на зміну будь-кого з міністрів від "Народного фронту" та очікую, якою буде позиція наших політичних партнерів. У першу чергу наші політичні партнери - це "Блок Петра Порошенка", - зазначив Яценюк.
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Прем'єр також висловив свою повну підтримку діяльності Наталії Яресько на посаді міністра фінансів України. "Я її повністю і цілком підтримую", - сказав він.
За словами Яценюка, рішення про зміну уряду "має бути прийняте на рівні президента України, "Блоку Петра Порошенка", прем'єр-міністра і "Народного фронту" та інших членів коаліції, як сьогоднішніх, так і, можливо, тих, які були в коаліції і які хочуть повернутися".