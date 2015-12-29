Яценюк не збирається ініціювати заміну "своїх" міністрів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками 2015 року.

"Я не планую подавати на зміну будь-кого з міністрів від "Народного фронту" та очікую, якою буде позиція наших політичних партнерів. У першу чергу наші політичні партнери - це "Блок Петра Порошенка", - зазначив Яценюк.

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Прем'єр також висловив свою повну підтримку діяльності Наталії Яресько на посаді міністра фінансів України. "Я її повністю і цілком підтримую", - сказав він.

За словами Яценюка, рішення про зміну уряду "має бути прийняте на рівні президента України, "Блоку Петра Порошенка", прем'єр-міністра і "Народного фронту" та інших членів коаліції, як сьогоднішніх, так і, можливо, тих, які були в коаліції і які хочуть повернутися".