Президент підписав закон, який дає старт реформі системи держуправління

В останній день 2015 року президент України Петро Порошенко підписав Закон України "Про державну службу", який дає старт реформі системи державного управління. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Реформа державної служби значною мірою визначає успіх і інших реформ, результати яких напряму залежать від якості управлінських рішень державних органів», - зазначив президент.

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Підписуючи цей закон, глава держави наголосив: «Ця реформа має забезпечити нову якість державної служби відповідно до кращої європейської практики, встановити правові та організаційні засади цієї служби як професійної, політично неупередженої діяльності на благо держави й суспільства. При цьому громадянам України гарантується право рівного доступу до державної служби».

Порошенко також зазначив, що цей Закон є одним з важливих результатів виконання положень Коаліційної угоди учасників коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України VIII скликання та урядового Плану заходів щодо імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та враховує прогресивні вітчизняні напрацювання та успішний досвід реформ у європейських країнах, насамперед Республіці Польща.

Закон передбачає такі реформаторські новації: вступ на усі посади державної служби відбуватиметься лише за конкурсом на основі особистих якостей та досягнень кандидатів на посади, виключаються будь-які корупційні механізми при вступі та проходженні державної служби, державна служба стане деполітизованою, встановлюється прозора модель оплати праці, розроблена з урахуванням кращого європейського досвіду, запроваджується компетентнісна модель управління людськими ресурсами, оцінювання результатів роботи державних службовців, їх кар'єрна мотивація, підвищуються кваліфікаційні вимоги.

Президент також наголосив, що після підписання Закону Парламент, Уряд, фахові громадські організації, експертне середовище нестимуть спільну відповідальність за імплементацію його норм, підготовку та прийняття необхідних законодавчих та підзаконних актів.

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Водночас, глава держави також наголосив, що робота над цим Законом стала гарним прикладом консолідації зусиль законодавчої, виконавчої гілок влади, громадськості, експертів для досягнення спільної мети реформування державної служби.

Прийняття Закону є однією з умов виконання Україною Угоди про фінансування Контракту для України з розбудови держави, підписаною 13 травня 2014 року у м. Брюссель, відповідно до якої здійснюється підтримка реформ в Україні з боку ЄС, зокрема за напрямком реформування системи державного управління. Ця підтримка передбачає, в тому числі і спрямування частини її коштів на оплату праці державних службовців, залучених до підготовки і здійснення реформ в Україні, підкреслюється в повідомленні.