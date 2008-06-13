The Economist замовив Тимошенко статтю про Україну та її роль у Європі

Прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО одержала запрошення підготувати статтю для міжнародного журналу The Economist, зокрема, для його спеціального випуску «Світ у 2009 році».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

Г.НЕМИРЯ повідомив, що тема статті - «Україна та її роль у Європі».

«Цей спеціальний випуск є щорічним виданням журналу The Economist. Він розповсюджується в 100 країнах світу 20 мовами. Лише англомовна аудиторія становить близько 1 млн. читачів», - сказав віце-прем`єр.

Г.НЕМИРЯ нагадав, що в аналогічному спеціальному випуску журналу в 2008 році були опубліковані статті Президента Франції Ніколя САРКОЗІ, генерального секретаря ООН ПАН Гі Муна, спікера Палати представників США, а також мера Нью-Йорка Майкла БЛУМБЕРГА і президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ.

«Публікація статті Ю.ТИМОШЕНКО в цьому спецвипуску є дуже важливою з огляду на посилення позитивного іміджу України у світі, як європейської країни, яка, безумовно, має європейську перспективу», - резюмував Г.НЕМИРЯ.