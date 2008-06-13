Україна не приєднається до ПДЧ ані цього року, ані наступного?

Песимістичні думки експертів стосовно перспектив приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО лунали на міжнародній конференції, яка відбулася напередодні у Києві.

Президент Центру європейських та трансатлантичних студій Олексій Коломієць каже, що поки Україна не має перспектив приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО, як в грудні на засіданні Північноатлантичної ради, так і на ювілейному саміті Альянсу 2009 року. «Україна не виконує ті завдання, які взяла на себе. Фактично заблоковані будь-які процеси, щоб у грудні покласти перед колегами з НАТО хоч якісь позитивні результати робот. Перекладення українських проблем на плечі членів альянсу є шкідливим. Це вже видно», - констатує Коломієць. Не все так погано в Україні, зауважив експерт Празького інституту безпекових студій Іржі Шнайдер: «Тут розвивається демократія, гарне урядування, відсутність великих територіальних конфліктів. Це все НАТО враховує. Водночас залишаються невирішеними питання з Чорноморським флотом Росії», - відзначає експерт і додає, що трансформації всередині НАТО - невідворотні.

Німецька хвиля