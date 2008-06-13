Ігоря Бакая засвітила дружина на сайті "Однокласники.ру" (фото)
10:40, 13 червня 2008Політика
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Наталія виклала 40 світлин
Третя дружина екс-голови Держуправління справами адміністрації Президента Ігоря Бакая, оголошеного свого часу у міжнародний розшук, Наталія Бакай (у дівоцтві Козицька) виклала сорок фотографій себе, коханої, та свого благовірного на сайті "Однокласники.ру"
Екс-голова правління НАК "Нафтогаз Україна" і колишній завгосп Леоніда Кучми, Бакай так і не покинув бавитися рибною ловлею.
Співачка Наталія Бакай похвалилася однокласникам, а заодно і всьому світу, своєю родиною і маєтком.
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