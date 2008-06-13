Регіонали попереджають Тимошенко, що від свого не відступлять

Фракція Партії регіонів не голосуватиме за кандидатуру Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА (фракція БЮТ) на посаду голови Фонду державного майна України і наполягає на звіті Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО перед голосуванням у парламенті за її відставку. Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

У коментарі, розміщеному на сайті Партії регіонів, М.ЧЕЧЕТОВ заявив, що «позиція Партії регіонів щодо кадрових призначень у ФДМУ залишається незмінною - ми не беремо участі в голосуванні з цього питання і не маємо наміру нести відповідальність за дії призначенця від коаліції, оскільки у сфері приватизації здійснюватиметься політика нинішнього уряду». За його словами, оскільки “дії Юлії ТИМОШЕНКО заводять країну в глухий кут, і ми не маємо наміру підтримувати її в цьому прагненні». Він зазначив, що звичайна загальноєвропейська практика передбачає, що лише парламентська більшість ухвалює кадрові рішення і несе повну відповідальність за професіоналізм, чесність і порядність дій своїх людей.

«Ми не братимемо участі в кадрових призначеннях, але вимагаємо, щоб це питання було вирішене в правовій площині», - наголосив М.ЧЕЧЕТОВ. За його словами, Верховна Рада України не має права «подавати приклад порушення Конституції і законів країни», тому перш, ніж «звільняти В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМ, якщо ми живемо в правовій державі, необхідно заслухати її звіт про виконану роботу».

Крім того М.ЧЕЧЕТОВ заявив, що призначення нового керівника ФДМУ без ухвалення програми приватизації «створює умови корупції, в результаті якої майно держави буде продане за безцінь, і держава, тобто ми з вами, не одержить справедливої ціни за продані підприємства». “Партія регіонів вважає, що коаліції слід виконати обіцяне і перш, ніж виносити на розгляд парламенту кандидатуру нового голови ФДМ, передати на розгляд Верховної Ради програму приватизації і затвердити її», - наголосив він. За його словами, тільки маючи державну програму приватизації, можливий розгляд кандидатури голови ФДМУ, і Верховна Рада зможе “об`єктивно оцінити, наскільки позиція кандидата, його професійні, організаторські здібності співпадають із затвердженою програмою». «Інакше ми можемо одержати на пост голови Фонду держмайна дилетанта, людину, яка корпоративні інтереси або інтереси окремих осіб поставить вище за державні», - додав М.ЧЕЧЕТОВ.