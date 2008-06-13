Партія регіонів не підтримає імперативний мандат

Партія регіонів заявляє, що не підтримує ідею імперативного мандата.

Про це йдеться у заяві прес-служби Партії регіонів, переданій агентству УНІАН.

“Регіонали” наголосили, що це їхня принципова позиція.

За словами авторів заяви, Партія регіонів і надалі буде “відстоювати прийняті в усьому світі демократичні норми, за якими імперативний мандат належить до архаїчних підходів, не прийнятних для держав, що шанують права і свободи людини”.

Також в заяві наголошується, що Партія регіонів не має жодного “відношення до розвалу коаліції, яка розпалася через суттєві внутрішні конфлікти, через незгоду окремих депутатів-членів коаліції з політикою популізму, з непрофесійністю та безвідповідальністю уряду”.

“Ми з розумінням ставимося до ситуації, яка склалась, і готові брати якнайактивнішу участь в об’єднанні України” – підкреслили автори заяви.