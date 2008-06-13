Ющенко поставить Тимошенко перед фактом

Питання ефективності оборонно-промислового комплексу країни повинно залишатися одним із найважливіших пріоритетів національної політики держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на цьому наголосив сьогодні Президент, відкриваючи у Дніпропетровську нараду з генеральними конструкторами підприємств оборонно-промислового комплексу України на тему: «Про стан справ у сфері розробки нового та модернізації існуючого озброєння і військової техніки для потреб ЗСУ, наявні проблеми та шляхи їх вирішення».

«Коли ми говоримо про тему обороноздатності, ефективності роботи підприємств оборонно-промислового комплексу, ми це розглядаємо, безумовно, як провідний пріоритет національної політики. Так було і так повинно бути завжди», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент відзначив, що на сьогодні існує низка невирішених питань у цій темі. Йдеться, зокрема, про реалізацію на належному рівні концепції структурної перебудови ОПК та трьох державних програм, які стосуються реформування та розвитку ОПК, озброєння та військової техніки, підготовки, виробництва та створення спеціальних технологій та матеріалів для виготовлення нового і модернізації існуючого озброєння.

На переконання глави держави, на сьогодні є надзвичайно актуальним обговорення різних аспектів розвитку оборонної справи, починаючи від політики новітніх розробок до економіки окремих оборонних підприємств та місця і ролі держави у функціонуванні ОПК.

Президент звернув увагу учасників наради на те, що вже за два тижні парламент розглядатиме зміни до державного бюджету на поточний рік. «Я хочу одразу чітко заявити: я займу найкатегоричнішу позицію в тому, що політика 2008 року починаючи від забезпечення української армії новітніми або модифікованими розробками, завершуючи фінансуванням відповідних розробок, буде фінансуватися як окремий пріоритет», - наголосив Президент.

Він закликав учасників наради бути активними провідниками цієї теми.

«У нас є великий шанс, щоб ця позиція знайшла розуміння перш за все в парламенті України при розгляді і затвердженні кінцевої версії бюджету -2008 та пріоритетів бюджету 2009 року», - вважає В.ЮЩЕНКО.

У нараді беруть участь секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, перший заступник міністра транспорту і зв`язку Василь ШЕВЧЕНКО, міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ, міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН, голова Державної прикордонної служби Микола ЛИТВИН, генеральний директор Національного космічного агентства Юрій АЛЕКСЄЄВ, голова Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації Юрій ЧЕБОТАРЕНКО, начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ Сергій КИРИЧЕНКО, заступник міністра оборони Богдан БУЦА.