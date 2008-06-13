Єхануров каже, що Україна поважає Німеччину, але в НАТО все одно хоче

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ та Федеральний міністр оборони Німеччини Франц Йозеф ЮНГ обговорили перспективи підтримки України у сфері євроатлантичної інтеграції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, двостороння зустріч міністрів відбулася 12 червня в Брюсселі у рамках засідання Північноатлантичної Ради з країнами-контрибуторами операції КФОР.

За словами міністра оборони України, вкрай важливим політичним питанням є приєднання України до Плану дій щодо членства в Альянсі.

“Ми з повагою відносимося до позиції Уряду ФРН з цього питання, але потрібно рухатися вперед і паралельно вирішувати всі проблемні питання України, які стосуються, зокрема, і інформування української громадськості щодо НАТО. Наш стратегічний і цивілізаційний вибір пов’язаний з приєднанням до НАТО та ЄС”, – наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також висловив сподівання на суттєву підтримку Німеччиною намірів України стосовно приєднання до ПДЧ.

Також міністри в ході зустрічі обговорили посилення військово-технічного співробітництва в галузі виробництва літаків Ан-70.

“Вважаю, що наші відомства можуть стати ініціаторами проведення наради на базі АНТК імені Антонова із залученням підприємств Німеччини, зацікавлених у виробництві літака Ан-70”, - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

За словами міністра оборони України, це ж стосується і модернізації та виробництва вертольотів.

“Ми вже ведемо роботи щодо модернізації своїх вертольотів та приєднались до франко-британської вертолітної ініціативи. Ми зацікавлені у розвитку виробництва та розміщення крупно-вузлової зборки вертольотів, наприклад, Єврокоптер, на підприємствах України”, - зазначив він.

З метою подальшого опрацювання цього питання Ю.ЄХАНУРОВ також виступив з ініціативою проведення відповідної наради.

Особливим напрямом співробітництва у розмові зі своїм німецьким колегою глава українського оборонного відомства назвав побудову корвету. Зважаючи на те, що до цієї роботи планується залучити окремі німецькі підприємства, він висловився за підготовку та проведення під керівництвом Міністерства оборони України зустрічі українських та німецьких виробників та обговорення конкретних питань щодо співробітництва.