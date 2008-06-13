Костенко назвав прізвища "винних" у демарші вихідців з коаліції

Народний депутат, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО назвав вихід члена депутатської групи «Народна самооборона» Юрій БУТА та члена БЮТ Ігоря РИБАКОВА з демократичної коаліції “персональною відповідальністю Юрія ЛУЦЕНКА та Юлії ТИМОШЕНКО».

Про це політик заявив в інтерв’ю «Україні молодій».

Ю.КОСТЕНКО підкреслив, що «народні депутати не мають права формувати коаліцію та виходити з неї на індивідуальній основі», для цього необхідно, аби «більшість членів фракції підтримали рішення про вихід із коаліції». Тому вчинок Ю.БУТА та І.РИБАКОВА лідер УНП розцінив як «чисто політичний», а їхні обґрунтування виходу «далекими від дійсних мотивів».

«Думаю, що з урахуванням географії і першого, і другого депутата можна зробити дуже прості висновки, хто стоїть за їхнім вчинком. Я не розумію, якими мотивами керувалася „Народна самооборона”, коли брала його в список. Це відповідальність Юрія ЛУЦЕНКА. Так само РИБАКОВ у списку БЮТ – це відповідальність ТИМОШЕНКО», - зауважив Ю.КОСТЕНКО.

Він також спрогнозував, що Верховна Рада продовжуватиме працювати за рахунок ситуативних голосувань.

Поділ на коаліцію та опозицію, підкреслив народний депутат, «відбувся лише у 2006 році, коли більшість отримала право формувати уряд», однак «де-факто парламент завжди працював у режимі ситуативних голосувань - так буде і цього разу».

Однак за таких умов роботи парламенту, зауважив Ю.КОСТЕНКО, «ВР не вдасться ухвалювати принципові закони, які допоможуть будувати і демократію, і ринкову економіку». «Зокрема, новий податковий кодекс, розвиток підприємництва, бюджетні зміни – опозиція робитиме все, щоб ці проекти не стали законами. Те саме стосується і політичних питань: ініціатива Президента про введення кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору, тема знищення символів комунізму, визнання УПА тощо», – підкреслив Ю.КОСТЕНКО, повідомляє прес-служба УНП.