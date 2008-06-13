Тарасюк: Тимошенко можуть відправити у відставку за допомогою "ренегатів"

Голова парламентського комітету з питань євроінтеграції, член фракції НУ-НС Борис ТАРАСЮК вважає, що найближчим часом опозиція може порушити питання про відставку Кабінету Міністрів.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН заяву члена фракції Партії регіонів Миколи АЗАРОВА про те, що в парламенті достатньо голосів для відставки уряду.

“Теоретично така можливість існує”, - сказав він.

В той же час, на думку Б.ТАРАСЮКА, відставка може статися за умови, якщо опозицію підтримають “ренегати з фракції НУ-НС”.

В той же час, наголосив він, у разі відставки уряду коаліція повинна буде внести нову кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.

“Питання полягає в тому, чи вистачить для цього голосів”, - сказав він.

Б.ТАРАСЮК також зазначив, що якщо не вистачить у нинішньої коаліції голосів для затвердження нової кандидатури, то тоді Президент матиме право розпустити парламент і оголосити про проведення позачергових виборів.

Б.ТАРАСЮК також зазначив, що такі вибори можуть відбутися не раніше жовтня-листопада, але додав, що це є песимістичним сценарієм.