Довгий просить припинити кориду і зосередитися на роботі

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявляє, що першим відмовляється вживати у Київраді слова "опозиція" і "більшість".

«Вибори закінчилися, тому я рекомендую замість наганяти пристрасті і шукати підвохи там, де їх нема, зосередитися на роботі», - зазначив він в інтерв’ю УНІАН.

«Можливо, це не так цікаво, оскільки господарська робота монотонна та кропітка. Вона вимагає системного підходу, - зауважив О.ДОВГИЙ. – Київська міськрада минулого скликання інколи нагадувала кориду, але протистояння жодним чином не вирішувало господарських проблем. Я би хотів, щоб ми перегорнули сторінку і почали працювати».

За словами секретаря Київради, ті, хто будували свою кампанію «на чистому популізмі, на давно заїжджених і нікому не цікавих словах типу «дерибан», «тюрми», не знайшли у виборця відгуку».

Водночас, коментуючи тезу, що багато хто розглядав вибори у столиці як плацдарм для майбутньої загальноукраїнської кампанії, секретар Київради наголосив: «Я не хочу розглядати можливість тлумачення Києва як якогось плацдарму. Кияни – це дуже інтелігентні та освічені люди, які зможуть дати адекватну оцінку діям кожного політика. Киян не можна обдурити. Ті, хто намагалися це зробити, отримали відповідну оцінку».

О.ДОВГИЙ також зазначив, що використання слова «опозиція» стосовно роботи господарського органу, яким є Київрада, є першим кроком до подальшого напруження.

«Тому я першим відмовляюся публічно вживати такі слова як опозиція і більшість. Єдина позиція у господарських питаннях, на яку ми повинні орієнтуватися, це – думка громади, - переконаний він. - Якщо думка громади різниться із баченням влади, ми повинні це чути і негайно реагувати. У випадку, якщо проект рішення не суперечить інтересам громади, безглуздо було б його не підтримувати».

«Я зроблю все, щоб думка кожного депутата і фракції була максимально врахована. Якщо, приміром, Блок Віталія Кличка матиме по одній людині у комісії, то тоді вони у своїй фракції зможуть фахово обговорювати кожен проект рішення. Бо під час минулої каденції депутати окремих фракцій були представлені лише у двох комісіях. Від цього страждала якість рішень. Відповідно, було відсутнє розуміння важливості цих рішень для киян», - наголосив О.ДОВГИЙ.