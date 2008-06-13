"Погорільці" з Лаври нагадали, що і в Ющенка на Говерлі блискавки цілили

Керівництво Української православної церкви в підпорядкуванні Московського патріархату не вважає символічною вчорашню пожежу на території Києво-Печерської лаври, що сталася 12 червня, в день Росії, від потрапляння блискавки, пише Обкомз посиланням на 24.ua.

Як відзначив керівник прес-служби Української православної церкви в підпорядкуванні Московського патріархату Василь Анісімов, пожежасталася не в монастирі, а в державному музеї, де, втім, знаходяться книги, що свого часу експропріювалися радянською владою у церкви. За його словами, участь в гасінні вогню брали і ченці.

«Колись, коли ваш Президент поліз на гору (Говерлу – ред.), і блискавка ударила, і люди навіть загинули, – тоді я давав коментарі, що ніякої кари Божої в цьому немає, а просто треба бути обережними, - сказав Анісімов. – А тоді, я пам`ятаю, теж коментатори різні говорили, що ледве чи Янукович сам блискавки кидав з хмар на нього».

«Ось чомусь там, де сама Лавра стоїть – те, що повернули віруючим і ченцям - так туди блискавки не потрапляють, - відзначив глава прес-служби УПЦ МП. – А те, що держава "зажимає" – туди б`ють і блискавки, і обвали там трапляються, рушиться все на світі і падає. Господь же бачить все».

Як повідомлялося, увечері 12 червня в корпусі №23 Національного історико-архітектурного заповідника «Києво-Печерська Лавра» виникла пожежа через потрапляння блискавки в покрівлю купола будівлі. Вогнем були охоплені близько 100 квадратних метрів. Пожежники оперативно справилися з вогнем. За даними МНС, загрози Історичній бібліотеці і музею, розташованим поблизу пожежі, не виникло.