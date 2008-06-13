Литвин поскаржився послу США, що раз по раз країну пристосовують

Лідер Народної партії і парламентської фракції свого імені Володимир ЛИТВИН вважає, що українські політики повинні пожертвувати своїм політичним майбутнім, але зробити необхідні радикальні кроки в організації життя країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Народної партії, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ.

Коментуючи наявну в країні внутрішньополітичну ситуацію, В.ЛИТВИН зауважив, що не переймається зараз проблемами коаліції, а турбується про те, в якому стані країна, і що треба робити. “Розмови про коаліцію і про політичні взаємини вже давно дратують людей. Оскільки в процесі політичних разбірок у нас починає зашкалювати політичний та соціальний популізм”, – заявив голова фракції Блок Литвина.

В.ЛИТВИН вважає, що політикам необхідно відкинути своє намагання подобатися людям і відверто сказати, в якому стані перебуває Україна. “Після цього необхідно сказати, хто саме може втілити заплановані заходи задля покращання ситуації, і ми побачимо, чи є підтримка всього цього у Верховній Раді. Таким чином і оформиться коаліція – лише в процесі роботи”, – впевнений В.ЛИТВИН.

За його словами, сьогодні розмови про коаліцію ведуться крізь призму розподілу посад, і ніхто не думає, що буде завтра.

«Ми пристосовуємо країну до умов, що погіршуються, а не робимо заходи, які дозволили б піднестися. Ми втрачаємо перспективу. А імпульсивні кроки, направлені на те, щоб щось приватизувати і проїсти, є шляхом у глухий кут”, – зазначив В.ЛИТВИН.

На його думку, основним політичним гравцям треба домовитися про те, щоб, скажімо, принаймні рік забути про вибори і не вести про них розмови. “В іншому випадку народні обранці поколотяться у Верховній Раді ще два тижні і потім роз’їдуться до осені. Тоді всі проблеми країни будуть законсервовані до вересня”, - спрогнозував В.ЛИТВИН.