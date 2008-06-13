Ющенко не дозволить "проїсти" кошти від приватизації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що при роботі над змінами до Державного бюджету на 2008 рік одним із визначальних моментів є перегляд макроекономічного прогнозу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на цьому він наголосив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську. «Нам потрібно, не гаючи часу, приступити до перегляду бюджету 2008 року», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що багато з параметрів, закладених у цьому документі (зокрема, показник інфляції, дефіциту бюджету, обрахування ВВП), «вже давно не відповідають реальному станові речей».

Президент особливо наголосив, що від результату перегляду макроекономічних показників залежить повнота врахування доходів Держбюджету-2008. На його переконання, йдеться про важливість недопущення заниження показників як доходної, так і видаткової частини бюджетів усіх рівнів.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що найближчими днями має намір поставити перед урядом питання забезпечення фінансування в рамках Держбюджету-2008 усіх загальнонаціональних програм, в тому числі і стосовно субсидійних відносин та розрахунків з територіями. «Це дасть змогу найближчим часом направити на користь територій кілька мільярдів гривень», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

«Зміни до бюджету повинні давати повну відповідь на ті речі, які стосуються областей», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що має намір протягом двох тижнів «закріпити таку політику у змінах та доповненнях до бюджету».

Глава держави особливо наголосив, що ще однією принциповою позицією, яку він буде чітко ставити перед урядом, є необхідність формування ефективної програми розвитку для країни. «Я буду наполягати, щоб кошти від приватизації не пішли на соціальне проїдання... Нам треба прийти до формування програми національного розвитку. Зробити ефективну приватизацію, прийняти у парламенті концепцію приватизації - і кошти від її реалізації направити тільки для програми національного розвитку», - сказав Президент, додавши, що в рамках цієї програми мають бути розроблені відповідні регіональні проекти розвитку. В.ЮЩЕНКО особливо наголосив, що робитиме все, щоб в уряді та парламенті обговорювалися ті актуальні виклики, що стосуються сталого розвитку України.