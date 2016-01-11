Сьогодні суд розгляне скаргу захисту підозрюваного у справі Корбана Михайла Кошляка

Скаргу розглядатиме колегія суддів у складі Дениса Масенка, Валерія Лашевича та Віктора Глиняного. Ця сама колегія розглядає й апеляційну скаргу на арешт голови політради УКРОПу Геннадія Корбана.

Як повідомляли ЗМІ, кандидатуру Дениса Масенка для цього було погоджено з Адміністрацією Президента. Інший суддя, Віктор Глиняний, є батьком прокурора міської прокуратури Києва, який працює у відділі, що опікується апеляційними скаргами.

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Нагадаємо, Михайло Кошляк був затриманий у справі Геннадія Корбана наприкінці жовтня 2015 року. 2 листопада він був заарештований відповідно до рішення Новозаводського районного суду міста Чернігова. 8 грудня Печерський райсуд Києва залишив його під вартою, відхиливши клопотання захисту про зміну запобіжного заходу. А 30 грудня суддя Дніпровського райсуду Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про продовження терміну його арешту до 27 січня. Таке рішення було винесене незважаючи на те, що розгляд клопотання прокуратури розпочався вже після того, як сплив попередній термін тримання Михайла Кошляка під вартою (він закінчився 29 грудня, о 18.00). При цьому його не відпустили на свободу, а під час судового засідання тримали в «клітці». Крім того, суддя не надав можливості адвокатам висловити свою позицію щодо клопотання сторони обвинувачення.