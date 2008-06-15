Де купити 16 гусеничних бронемашин за 1 євро?

Уряд Іспанії за символічну плату в 1 євро передав Чилі 16 гусеничних бронемашин FV-101 Scorpion британського виробництва. Як повідомляє Altair, вони доповнять парк з 29 "Скорпіонів" у складі чилійської морської піхоти.

Раніше бронемашини FV-101 Scorpion, які також належать до категорії легких розвідувальних танків, перебували на озброєнні морської піхоти Іспанії. Вони були куплені 1982 року, після того, як продемонстрували свою високу ефективність у війні за Фолклендські острови.

У 1990-х роках іспанці провели модернізацію свого парку бронемашин FV-101 Scorpion, яка включала установку нових дизельних двигунів, лазерних далекомірів і приладів нічного бачення. Проте вже 2004 року "Скорпіони" були зняті з озброєння і поставлені на зберігання.

Амфібійна бронемашина FV-101 Scorpion з корпусом і баштою з алюмінієвого сплаву важить лише 8 тонн. Вона озброєна 76-міліметровою гарматою і кулеметом калібру 12,7 міліметра. Екіпаж - троє осіб. На базі "Скорпіона" випускалися кілька типів машин різного призначення.

Лента.ру