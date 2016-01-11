У центрі Києва невідомі розбили авто журналістки, яка пише книгу про Корбана (фото)

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"У класні часи ми живемо. Щойно невідомі розгромили на парковці мою машину, розбили скло, прокололи шини. Втім, не страшно, мені давно не подобалася моя червона розвалюха", - зазначила журналістка.

Крім того, Крюкова уточнила, що із машини нічого не вкрали.

В классное время мы живем. Только что неизвестные разгромили на парковке мою машину, разбили стекла, прокололи шины. В ц... Опубликовано Svetlana Kryukova 11 января 2016 г.

Варто зазначити, що журналістка вже кілька місяців пише книжку про лідера УКРОПу Геннадія Корбана та висвітлює його кампанію.