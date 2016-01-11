У центрі Києва невідомі розбили авто журналістки, яка пише книгу про Корбана (фото)
21:34, 11 січня 2016Політика
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Журналістка Світлана Крюкова повідомила про те, що невідомі пошкодили її авто.
Невідомі розбили авто Крюкової / facebook.com/kryukova
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"У класні часи ми живемо. Щойно невідомі розгромили на парковці мою машину, розбили скло, прокололи шини. Втім, не страшно, мені давно не подобалася моя червона розвалюха", - зазначила журналістка.
Крім того, Крюкова уточнила, що із машини нічого не вкрали.
В классное время мы живем. Только что неизвестные разгромили на парковке мою машину, разбили стекла, прокололи шины. В ц...Опубликовано Svetlana Kryukova 11 января 2016 г.
Варто зазначити, що журналістка вже кілька місяців пише книжку про лідера УКРОПу Геннадія Корбана та висвітлює його кампанію.
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