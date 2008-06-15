Ющенко: Дух Святий дав кожному народу свою мову

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав християн зі святом зішестя Святого Духа.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у зверненні Президента України до християн східного обряду.

“Торжество Христового Воскресіння завершується світлим і великим святом Зішестя Святого Духа, яке увінчує спасіння людства, викуплення його гріхів через страждання й смерть Сина Божого”. – йдеться у зверненні.

“Свята П`ятидесятниця - це народження Церкви Христової, слово істини про яку несли апостоли. На них зійшов Дух Святий, давши кожному народу найбільш виразний вияв Божої благодаті - свою мову”, - зазначив глава держави і додав: “Наша древня земля з часів апостола Андрія Первозванного є невичерпним духовним джерелом Христової віри, в якому переплетені витоки любові до Бога, Батьківщини, до історії, мови та звичаїв українського народу”.

“Трійця, Зелені Свята - це прославлення життєдайної сили животворчого Духа. Прошу Бога, щоб він зійшов просвітити й об`єднати нас, надихнути на добрі справи, самовіддану працю і звершення задля блага України, задля нашого з вами майбутнього”, - наголосив В.ЮЩЕНКО, щиро вітаючи співвітчизників із цим радісним святом, і побажав здоров`я, щастя і безмежної Господньої ласки.