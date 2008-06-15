Литвин пояснив, як бути з коаліцією

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК має встановити часові рамки, після яких коаліція офіційно припинить своє існування, якщо не поповниться новими депутатами.

Про це він сказав журналістам під час поїздки в Тернопільську область.

В.ЛИТВИН зауважив, що якщо перефразовувати відомого класика «гірше розмов про те, що коаліції не існує є лише розмови про те, що вона є».

Водночас, В.ЛИТВИН зауважив, що його фракція не буде вимагати, аби А.ЯЦЕНЮК оголосив про розпад коаліції. «Ми не будемо витрачати сили на вимоги такого характеру, хоча зрозуміло, що в той же день, коли коаліція стала меншою на одного-два депутати голова ВР зобов’язаний оголосити, що почався відлік місяця, коли коаліція має або поповнитись, або коли спікер буде змушений оголосити, що коаліція припинила своє існування», – сказав В.ЛИТВИН.

Він назвав всі інші розмови, зокрема і те, що коаліція створюється на основі фракцій, а не індивідуального членства «розмовами від лукавого». В.ЛИТВИН порадив почитати Конституцію, де чітко записано, що коаліція це більшість від конституційного складу парламенту. «Тобто коаліція прив’язана до 226, а все інше це розмірковування для того, щоб бажане видати за дійсне», - сказав В.ЛИТВИН.

Даючи прогноз на наступний пленарний тиждень В.ЛИТВИН висловив думку, що на порядок денний будуть намагатись ставити питання, які будуть торкатись соціальних питань – «від яких практично неможливо відмовитись», щоб таким чином продемонструвати життєдіяльність коаліції. Він навів приклад, що можуть бути поставлені питання про збільшення прожиткового мінімуму, тощо.

Водночас, В.ЛИТВИН прогнозує, що консультації і протистояння в парламенті триватимуть.