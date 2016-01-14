Порошенко підписав закон "Про державне бюро розслідувань"

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави підписав даний документ під час прес-конференції.

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"Верховна Рада проголосувала закон "Про державне бюро розслідувань". Не зважаючи на те, що в мене є певні зауваження до цього процесу, закон "Про державне бюро розслідувань" надійшов мені на підпис. Я підписую цей закон", - сказав він.