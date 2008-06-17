Литвин проголосує за звільнення Семенюк

Фракція Блоку Литвина голосуватиме за звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції Володимир ЛИТВИН.

В той же час він не відповів на запитання, чи голосуватиме його фракція за призначення головою ФДМУ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА, зазначивши, що «це питання сьогодні не стоїть на порядку денному».