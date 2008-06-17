Литвин проголосує за звільнення Семенюк
12:01, 17 червня 2008Політика
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А за Кожем`якіна?
Фракція Блоку Литвина голосуватиме за звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду державного майна України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції Володимир ЛИТВИН.
В той же час він не відповів на запитання, чи голосуватиме його фракція за призначення головою ФДМУ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА, зазначивши, що «це питання сьогодні не стоїть на порядку денному».
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