Доля вихідців з коаліції відтепер залежить від Партії регіонів?

Фракція БЮТ підготувала звернення до Конституційного Суду України щодо тлумачення статей Основного Закону про позбавлення депутатських мандатів тих народних депутатів, які вийшли з коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ).

У той же час він зазначив, що поки БЮТ не направлятиме це звернення до КС.

За його словами, фракція очікуватиме подальших дій Партії регіонів, пов’язаних із виходом двох депутатів із коаліції. «На всяк випадок ми також підготували звернення і чекаємо від наших політичних опонентів, щоб вони оприлюднили свою стратегію в цьому питанні», - сказав А.ПОРТНОВ.

Він також наголосив, що якщо фракція Партії регіонів звернеться до КС із поданням щодо діяльності коаліції, то БЮТ надішле і своє звернення.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) про вихід з коаліції.

Разом з тим, сьогодні, 17 червня, А.ЯЦЕНЮК заявив, що формально і юридично коаліція демократичних сил продовжує своє існування. При цьому він нагадав, що коаліція утворюється згідно з рішенням фракцій, а не згідно з рішенням окремих народних депутатів.