Лідери фракцій не домовилися про нормалізацію роботи ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує лідерам всіх фракцій та прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО провести консультації у Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу ситуації, що склалася в парламенті.

Як повідомив в інтерв’ю журналістам член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ, з відповідною пропозицію А.ЯЦЕНЮК виступив сьогодні під час консультацій лідерів фракцій.

Р.ЗВАРИЧ зазначив, що конкретна дата проведення відповідних переговорів не визначена, в той же час припустив, що це може статися завтра.

Він також зазначив, що під час консультацій лідерів фракцій не вдалося досягти жодних конкретних результатів щодо нормалізації роботи ВР.

За його словами, вечірнє планерне засідання відкриється, але, скоріш за все, жодних рішень не буде ухвалено.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє ранкове засідання ВР було закрито достроково, оскільки народні депутати із фракції Партії регіонів зняли із розгляду свої законопроекти. Вони заявили, що через ситуацію в парламенті ці законопроекти не наберуть необхідної кількості голосів.

В той же час фракції коаліції не змогли провести жодного результативного голосування з питань, які розглядались на пленарному засіданні, тобто жоден з проектів законів не набрав 226 голосів депутатів.