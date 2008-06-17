У ЄЦ вважають, що Тимошенко загнала у підпілля 60 тисяч хлопців

Народний депутат України, член "Єдиного центру" Леся ОРОБЕЦЬ вважає, що ухиляння українських юнаків від служби в армії є наслідком популізму окремих політиків.

«60 тис. юнаків, що змушені цьогоріч ховатися від призовних комісій, - є заручниками нинішньої урядової політики», - сказала депутат, повідомили УНІАН у прес-службі "Єдиного центру".

«Масове ухиляння молоді від військової служби є прямим наслідком популістських запевнень декого з політиків щодо форсованого запровадження в Україні контрактної служби», - зазначила вона.

За словами Л.ОРОБЕЦЬ, розбудова дійсно професійної армії потребує глибинного реструктурування вітчизняної оборонної політики в цілому, а також трохи іншого фінансування. «Наявні кадрові і технічні проблеми, на жаль, самі не розсмокчуться - самопливом. Їх слід системно і цілеспрямовано вирішувати», – наголошує Л.ОРОБЕЦЬ.

На її думку, прискорене впровадження військової реформи без відповідного матеріального і організаційного забезпечення завдасть ідеї контрактної служби непоправної шкоди в очах українських громадян.

«Ми ще раз дискредитуємо владу і демкоаліцію – як і тоді, коли бавилися необдуманими заяви щодо незалежного оцінювання в школах напередодні виконання учнями тестових робіт», – попереджає народний депутат, закликаючи правоохоронні органи не поспішати порушувати кримінальні справи щодо призовників, введених в оману популістськими обіцянками.