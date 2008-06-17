Тимошенко викликала Черновецького

Кабінет міністрів України запросив на своє завтрашнє засідання для звіту про цінову ситуацію у регіонах п’ятьох голів державних адміністрацій.

Зокрема, запрошено голову Дніпропетровської ОДА Віктора БОНДАРЯ, голову Донецької ОДА Володимира ЛОГВИНЕНКА, тимчасово виконуючого обов’язки голови Запорізької ОДА Олександра СТАРУХА, тимчасово виконуючого обов’язки голови Сумської ОДА Миколу ЛАВРИКА та голову Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Згідно з порядком денним, який розміщено на Урядовому порталі, засідання Кабінету міністрів розпочнеться зі звіту керівників місцевих держадміністрацій про цінову ситуацію, що склалася на споживчому ринку регіонів, та діяльність місцевих державних адміністрацій, спрямовану на її поліпшення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що чекає завтра на засіданні Кабінету міністрів губернаторів областей, де в травні зафіксовані найбільші показники інфляції.

«Всі запрошення направлені, всі матеріали передані. На завтра ми чекаємо на засідання уряду тих 5 губернаторів, які продемонстрували найгірші показники своєї роботи по боротьбі з інфляцією», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Уряд ще 11 червня планував заслухати голів Сумської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької і Одеської обласних державних адміністрацій щодо причин, які призвели до найвищого рівня інфляції в цих регіонах.

Проте Секретаріат Президента заявив, що губернатори не братимуть участі в засіданні Кабміну 11 червня, оскільки це не було узгоджено з Президентом.