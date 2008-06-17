Тимошенко радить Литвину не мріяти про повернення кучмізму

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що економічному блоку уряду потрібно дякувати за результати, які він демонструє в своїй роботі, а не вимагати його відставки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу журналістам, коментуючи на їх прохання заяву лідера блоку свого імені Володимира ЛИТВИНА про необхідність відставки міністрів цього блоку.

Прем`єр підкреслила, що економічний блок уряду має серйозні досягнення.

«У таких варіантах треба дякувати економічному блоку уряду, а то, що В.ЛИТВИН мріє про повернення «кучмізму», - це мені зрозуміло. Хай не мріє, такого не буде», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня на прес-конференції в Івано-Франківську В.ЛИТВИН висловив думку, що економічний блок уряду має піти у відставку заради збереження коаліції.

«Я переконаний, що люди, які не змогли спрогнозувати той рівень інфляції в країні, а це представники економічного блоку уряду, вони мають піти у відставку», - сказав В.ЛИТВИН.

«Я сьогодні далекий від того, щоб робити замах на весь уряд, - підкреслив він, - але зміни, я переконаний, потрібні, і вони навіть потрібні враховуючи те, щоб була збережена та ж коаліція».

На думку В.ЛИТВИНА, «якщо діятимуть за принципом призначення виключно партійних осіб і виключно за планово-партійним принципом, який у нас домінує, то Україна ніякої перспективи не має».