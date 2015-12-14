Уряд підвищив Яценюку зарплату на чверть

Про це йдеться у розпорядженні уряду "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" № 1013.

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"У межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій підвищуються на 25% посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців, розміри яких затверджено", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначено, що підвищення стосується розміру посадового окладу, затвердженого розпорядженням президента України від 8 січня 1992 р. № 22 “Про посадовий оклад Прем’єр-міністра України”.

Раніше у Кабміні розкрили зарплату Яценюка: прем'єр за червень заробив 6 тис. 681 гривню, з яких посадовий оклад склав 4 тис. 980 гривень.