У БЮТ розкрили підступний план Партії регіонів

Парламентська фракція Партії регіонів не бере участі у голосуваннях, щоб довести відсутність у коаліції 226-ти голосів народних депутатів.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі народного депутата Миколи ТОМЕНКА (БЮТ) щодо ситуації у Верховній Раді України.

„Ситуація, що склалася у Верховній Раді, є зрозумілою і показовою. Партія регіонів сьогодні діє в той спосіб, щоби продемонструвати, що парламент є недієздатним, а коаліція демократичних сил – непрацюючою”, - вважає М.ТОМЕНКО.

На його переконання, підставами для такої діяльності Партії регіонів є початок кампанії з організації дострокових парламентських виборів в Україні. „Саме з цією метою Партія регіонів не голосує за жоден закон у Верховній Раді та намагається зняти з порядку денного свої законопроекти соціально-економічного характеру, про важливість яких її представники останнім часом часто заявляли у ЗМІ”, - зауважив М.ТОМЕНКО.

Якщо неголосування комуністів як системних союзників Партії регіонів зрозуміле, то дивною виглядає позиція Блоку Литвина, який свою парламентську діяльність будував на абстрагуванні від поділу парламенту на більшість та опозицію, а також вимагав розглядати закони виключно в інтересах українського народу.

„На сьогоднішньому засіданні парламенту вкрай важливий законопроект про більш жорстку відповідальність за водіння в нетверезому стані та інші порушення правил дорожнього руху „дружньо” провалили своїм неголосуванням Партія регіонів, комуністи та Блок Литвина. Це ж стосується й низки інших законопроектів соціально-економічного характеру”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

За його словами, подальша логіка дій Партії регіонів зрозуміла: через системне неголосування довести, що коаліції у 226 голосів не існує, а отже, треба оголошувати про припинення діяльності нинішньої коаліції та „включити лічильник” створення нової парламентської більшості.

„Тоді Партія регіонів, тиснучи необхідністю майбутніх дострокових виборів, спробує створити широку коаліцію. Але за будь-яких обставин сьогодні можна констатувати: Партія регіонів розпочала кампанію з підготовки до проведення дострокових парламентських виборів, а її союзники усіляко сприяють їй у цьому”, - зазначив М.ТОМЕНКО.