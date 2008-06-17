У парламентській фракції КПУ новий депутат

Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата від Комуністичної партії України Володимира ДАНИЛЕНКА.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату Комісії, таке рішення було прийняте сьогодні на черговому засіданні ЦВК, що провів голова Комісії Володимир ШАПОВАЛ.

Як повідомлялося, Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України Івана Герасимова у зв’язку з його смертю.

Враховуючи зазначене та на підставі положень виборчого законодавства Центральна виборча комісія визнала обраним і зареєструвала народним депутатом в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі Володимира Андрійовича ДАНИЛЕНКА, 1948 року народження, освіта вища, помічника-консультанта народного депутата, проживає в місті Лебедин Сумської області, члена Комуністичної партії України, включеного до виборчого списку КПУ під №28.

Крім того, Комісія визнала такими, що втратили чинність, постанову ЦВК від 27 січня 1999 року №3 "Про Науково-консультативну раду при Центральній виборчій комісії" та пункт 1 постанови ЦВК від 13 лютого 2001 року №5 "Про внесення змін до додатків деяких постанов Центральної виборчої комісії".

Після засідання В.ШАПОВАЛ вручив Володимиру ДАНИЛЕНКУ тимчасове депутатське посвідчення встановленого зразка.

Сьогодні ж на пленарному засіданні Верховної Ради народный депутат В.ДАНИЛЕНКО склав присягу.

Як повідомляв УНІАН, І.Герасимов помер на 87-му році життя 5 червня.