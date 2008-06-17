Колишні громадяни СРСР можуть їхати без віз хоч до Європи, хоч до Росії

Росія скасувала в`їзні візи для осіб, які живуть у Латвії та Естонії, але не отримали громадянство цих країн і раніше були громадянами СРСР. Указ про це підписав президент РФ Дмитро Медведєв.

Цим особам дозволений в`їзд до Росії і виїзд з неї за наявними документами, - паспортом негромадянина в Латвії та паспортом іноземця в Естонії.

У грудні 2006 року негромадянам Латвії і Естонії було дозволено безвізове переміщення територією Євросоюзу.

Лента.ру