Схеффер: вступ до НАТО позитивно вплине на український ОПК
05:41, 18 червня 2008Політика
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Генсек Альянсу хоче розвіяти міф
Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР запевняє, що вступ України у Північноатлантичний альянс позитивно вплине на розвиток українського оборонно-промислового комплексу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це СХЕФФЕР заявив учора на прес-конференції у Києві.
“Негативні наслідки для українського ОПК після вступу країни до Альянсу – це черговий міф, який я хочу розвінчати. Україна має потужний, один із провідних у світі військово-промислових комплексів. Особливо це стосується авіаційної галузі, яка може отримати значні переваги в рамках НАТО”, - підкреслив СХЕФФЕР.
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