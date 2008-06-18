Присяжнюк: жоден закон про ринок землі не буде прийнятий

Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики й земельних відносин Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що жоден законопроект про ринок землі не буде прийнятий у першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у коментарі журналістам.

«Аналізуючи ситуацію сьогодні на засіданні Комітету, думаю, що жоден законопроект не буде прийнятий у першому читанні, тому що ми розуміємо, наскільки важливе втілення ринку землі. І ми бачимо, наскільки сьогодні виконавча влада в особі комітету земельних ресурсів не готова до того, щоб цей закон адаптувати до життя», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

На його думку, «Кабмін наполягатиме на тому, щоб їхній законопроект розглядався, а маючи співавторів від усіх фракцій в іншому законопроекті, ми бачимо, що жоден законопроект не набере більшості голосів».

«Я думаю, що сьогоднішнє засідання – старт, щоб із 2009 року закон запрацював. Я думаю, що після канікул його розглядатимуть і трохи політичні пристрасті вляжуться, й ті, хто розробляли законопроекти, доопрацюють їх. І наше завдання (хоча це не властиве комітету, але ми взяли на себе) - акумулювати всі зауваження й пропозиції та винести на друге читання», - сказав голова аграрного комітету.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики й земельних відносин підтримав проект закону про ринок землі, підготовлений рядом народних депутатів, і відхилив урядовий законопроект і проект, підготовлений депутатом І.ЗАЙЦЕМ.

На засіданні було розглянуто три законопроекти про ринок землі – внесений Кабінетом міністрів України (реєстр. №2143 від 28.02.2008), внесений народними депутатами П.СУЛКОВСЬКИМ, В.БЕВЗЕНКОМ, Є.СІГАЛОМ, Р.ТКАЧЕМ, М.ТИМОШЕНКОМ (реєстр. № 2143-1 від 3.04.2008) і внесений народним депутатом І.ЗАЙЦЕМ (реєстр. № 2143-2 від 21.04.2008).

У ході засідання Комітет дійшов висновку, що законопроект реєстр. №2143-1 найповніше регулює відносини, які виникають на ринку землі. Зокрема, він передбачає чітке розмежування повноважень органів виконавчої влади й місцевого самоврядування щодо відчуження земельних ділянок державної та комунальної власності. Крім того, законопроектом встановлюється заборона на зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення впродовж 10 років після їх відчуження державним органом. Крім того, пропонується встановити мінімальний термін оренди земельних ділянок державної й комунальної власності, на якій розташовані споруди, що належать орендарю на правах власності, на рівні 50 років.

За результатами засідання Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект закону про ринок землі (реєстр. №2143-1), а законопроекти реєстр. №2143 і 2143-2 відхилити, при цьому деякі положення цих законопроектів врахувати при підготовці законопроекту до другого читання.

Пропозиція об`єднати всі законопроекти в один Комітет відхилив, оскільки вважає це за неможливе: деякі положення законопроектів суперечливі й не можуть бути прийняті з ряду причин.