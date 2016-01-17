Жебрівський назвав Саакашвілі піарником та розкритикував його приїзд на Донеччину

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що не може замовчувати такий піар.

"Два дні назад на Донеччину приїжджав піарщик Саакашвілі. Був дуже здивований, що в батальйоні з Одещини немає туалетів і з барського плеча пообіцяв їх встановити. Хочу сказати, що майже всі голови ОДА давно підтримують свої батальйони і на цьому піару не роблять", - наголосив Жебрівський.

При цьому голова Донецької ОВЦА не приховує, що на Донеччині багато проблем і недопрацювань.

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"Він пройшовся по Маріуполю і глибокодумно вказав (сам собі і ютубу), які будинки зносити і які будувати. Пообіцяв, що його спеціалісти допоможуть в створенні ЦНАПів, але про це ні слова не проронив ні меру, ні голові ОДА", - заявив Жебрівський.

Також після цього візиту глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації порадив Сааакашвілі зайнятися проблемами Одеської області.

Думаю, що багато хто цей пост піддасть остракізму, але замовчати тупий піар не можу. Два дні назад на Донеччину приїжджа... Опубликовано Павло Жебрівським 16 января 2016 г.

У свою чергу глава Одеської області Михаїл Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook розкритикував роботу Донецької ОВЦА.

"Робочу групу" вони створили, тільки нашим солдатам не стає тепліше від того, що вже енна робоча група буде протирати штани в теплому кабінеті. Був би у країні елементарний порядок, цього голову ОДА, який раніше був заступником генпрокурора з боротьби з корупцією і запам'ятався такими ж робочими групами та нульовим результатом, давно б звільнили", - написав Саакашвілі.