У БЮТ стверджують, що Рибакова купили за $14 мільйонів

Народний депутат з БЮТ Юрій Гнаткевич стверджує, що його колега Ігор Рибаков за вихід з коаліції одержав 14 мільйонів доларів. Про це він сказав в інтерв`ю сайту ForUm

"Вихід нашого Рибакова ми прогнозували, тому що він досить-таки тривалий час відповідно поводився. Все це досить-таки просто пояснюється. Рибаков вів програму «КОНТРАБАНДА-СТОП» і йому, напевно, колись хтось, можливо, навіть Юлія Володимирівна, пообіцяв пост керівника митної служби. Але цю посаду йому не дали, і він образився. Після цієї образи, Рибакова ми частіше бачили в кабінеті керівника Секретаріату Президента, ніж в залі засідань ВРУ. Повинен сказати, що у Верховній Раді він практично не буває, але в залі присутня його картка. От так він сильно образився.

Крім того, не потрібно забувати, що саме Рибаков поставив каплицю Православної церкви Московського патріархату, що викликало деяку конфронтацію думок серед депутатів. Потім стало помітним, що він орієнтується саме на церкву Московського патріархату. Я, як депутат ще першого скликання, хочу звернути увагу на те, що в 1991 році на нашу сторону, коли ми проголосили незалежність України, перейшли і прийняли присягу Комітет національної безпеки, міліція, військо і інші. Тільки одна інституція не підтримала незалежність країни – Православна церква Московського патріархату, яка дотепер продовжує курс на створення єдиної слов`янської держави. Значить, Рибаков – яскравий прихильник цієї церкви. Він займає антидержавницьку позицію, але йому все одно.

Вчора на засіданні фракції ходили чутки і називалася сума, яку заплатили Рибакову за те, що він вийшов з коаліції. Ця сума становить 14 мільйонів доларів. У нас навіть є дані, на який рахунок надійшли ці гроші і на що Рибаків їх витрачатиме".