Семенюк заявила про свою принципову позицію

Будь-яке призначення на посаду голови Фонду державного майна (ФДМ) може бути визнане нелегітимним, якщо на законодавчому рівні не буде прийнята процедура звільнення керівника цього відомства.

Про це йдеться в заяві голови Фонду держмайна Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, оприлюдненій сьогодні прес-службою ФДМ.

За словами голови ФДМ, «якщо вона дозволить зробити незаконні дії щодо себе, то це стане негативним прецедентом, і тоді на будь-якому підприємстві, в організації, державному органі подібні дії стануть можливими щодо будь-кого з працівників».

«З подібними незаконними звільненнями слід покінчити раз і назавжди. Це принципова позиція Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО», - відзначила керівник ФДМ.

Голова Фонду також спростувала інформацію народного депутата Володимира ПИЛИПЕНКА про те, що Окружний адміністративний суд Києва відмовив їй у задоволенні позову щодо визнання незаконним розпорядження КМУ від 6 лютого цього року про усунення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО від виконання обов`язків голови ФДМ, і щодо аналогічних позовів її заступників Віктора ПЕТРОВА і Анатолія ГРИНЕНКА.

За інформацією В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, засідання Окружного адмінсуду Києва відбулось у вівторок, 17 червня, розгляд позову перенесли на 26 червня.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня фракції коаліції внесли подання про розгляд у Верховній Раді питання про відставку Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.

Кабінет Міністрів України висунув на посаду керівника Фонду держмайна заступника керівника фракції БЮТ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.