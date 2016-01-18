В ЄС існує розуміння необхідності примусити Росію виконувати Мінські домовленості - Клімкін

Про це він сказав у коментарі власному кореспонденту УНІАН після завершення зустрічі з міністрами країн-членів ЄС в рамках Групи друзів України, яка пройшла у понеділок в Брюсселі напередодні засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, на порядку денному якого буде розглядатися питання надання Україні допомоги у проведенні реформ.

"Зустріч пройшла чудово. Як приклад цього, я можу навести слова Федеріки Могеріні (Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки), яка відкривала дискусію після мого виступу, про спільні виклики для України і для ЄС, і про важливість досягти максимальної ефективності та видимості європейської допомоги Україні. Ми сконцентрувалися на тому, яким чином примусити Росію виконувати Мінськ, і всі погодилися, що безпека - це передумова ефективної реалізації Мінська - безпека повинна бути на першому місці. Це була ключова фаза для багатьох міністрів", - сказав він.

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Глава МЗС України зазначив, що є "чітке розуміння того, що має бути зроблено". "Це - забезпечити доступ для ОБСЄ до всіх регіонів, доступу для ОБСЄ до кордону, вивести зброю і найманців, готуватися до виборів на основі критеріїв ОБСЄ і, звичайно, ті хто знаходиться там при владі і поставлені в результаті фейкових виборів, мають піти. Є чітке загальне розуміння і абсолютна підтримка", - наголосив Клімкін.