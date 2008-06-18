Яценюк познущався з Головатого

Оголосити у Верховній Раді про розпуск коаліції можна буде лише у разі ухвалення відповідного рішення Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Як Конституційний суд роз’яснить, таким чином буде прийнято відповідне рішення», - наголосив він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що на сьогодні не має жодних юридичних підстав для оголошення про розпуск коаліції, оскільки коаліція формується фракціями, а не окремими народними депутатами.

За словами спікера, він не дозволить «штовхати себе на неконституційні акти і неконституційні дії».

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що фракція Партії регіонів прийняла «абсолютно правильне рішення» щодо звернення з цього питання до Конституційного Суду України.

Водночас він додав: «Я думаю, що коли колега Сергій (йдеться про депутата Сергія ГОЛОВАТОГО – УНІАН) говорив про те, що розумним людям не треба звертатися до Конституційного Суду з цього приводу, він не мав на увазі фракцію Партії регіонів, яка вчора зібрала 106 підписів під конституційним поданням».

За словами спікера, необхідно закінчити вести «абсолютно незмістовні дискусії на предмет того, є коаліція чи немає коаліції».

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова ВР А.ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція “ Наша Україна – Народна самооборона ”) про вихід з коаліції.

Фракція Партії регіонів наполягає на тому, щоб спікер оголосив про розпуск коаліції через те, що до неї має входити 226 народних депутатів.