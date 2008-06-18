Яценюк закликає не провокувати його до перевороту і захоплення влади

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликає опозицію не провокувати його до здійснення перевороту і захоплення державної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту, відповідаючи на заклики народних депутатів від Партії регіонів оголосити про розпуск коаліції.

А.ЯЦЕНЮК запропонував фракції Партії регіонів дочекатися рішення Конституційного Суду з даного питання.

«Уявіть собі, якщо ЯЦЕНЮК оголосить одну позицію, а Конституційний Суд винесе іншу позицію. Що це буде означати: неконституційний переворот і спроба до захоплення державної влади», - сказав голова ВР.

«Куди ви мене тягнете? Цього не буде. По закону, дорогі друзі, все по закону, - додав він.

За його словами, необхідно дочекатись рішення Конституційного Суду, суд усе роз’яснить.

«Якщо ви маєте бути у владі, не переживайте, ви до неї вернетесь, а як не маєте, то там вже й не будете», - сказав А.ЯЦЕНЮК, звертаючись до фракції Партії регіонів.

Він наголосив: «Життя дуже циклічне, у цій боротьбі не буде переможців, у цій боротьбі будуть переможені. Час розставить все на свої місця, не спішіть жити».