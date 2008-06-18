Портнов виграв суд у «5-ого каналу» і передав привіт Порошенку

Подільський районний суд міста Києва задовольнив позов народного депутата від БЮТ Андрія ПОРТНОВА до «5-го каналу».

Як повідомили УНІАН у прес-служба БЮТ, про це поінформував адвокат А.ПОРТНОВА Володимир МАКАР.

Він зазначив, що «5-й канал» поширив недостовірну та наклепницьку інформацію щодо народного депутата А.ПОРТНОВА в телевізійній програмі «Народний контроль».

Програма виходила в ефір у період подання урядом кандидатури А.ПОРТНОВА на посаду голови Фонду державного майна України.

За словами адвоката, суд постановив, що всі відомості відносно народного депутата А.ПОРТНОВА не відповідають дійсності та є наклепницькими. Суд визнав протиправними дії «5-го каналу».

Суд також зобов’язав канал принести вибачення А.ПОРТНОВУ та спростувати неправдиву та наклепницьку інформацію, що поширювалася в програмі «Народний контроль».

В той же час сам А.ПОРТНОВ заявив, що, не дивлячись на свою перемогу в суді, знімає судові вимоги до «5-го каналу» та його журналістів.

«Я знімаю судові вимоги і вважаю, що журналісти «5-го каналу» мають почувати себе спокійно та незалежними від посадовців, депутатів та власників телеканалів. Своїм позовом та перемогою у суді я переказую вітання власнику каналу «чесних новин» Петру Олексійовичу ПОРОШЕНКУ», - сказав народний депутат.