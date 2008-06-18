Кріль радить Тимошенко не шукати країніх, а нарешті зайнятись ділом
Губернаторів карати немає сенсу?
Народний депутат України, голова політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ наголошує, що уряд має особисто нести відповідальність за свої економічні прорахунки, що призвели до зростання інфляції, а не шукати «крайніх» в особі керівників облдержадміністрацій.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.
«Очевидно, що у губернаторів за умов ринкової економіки фактично не існує можливостей впливу на процес ціноутворення в регіонах, тому звинувачувати їх у збільшенні інфляції – не професійно», – вважає І.КРІЛЬ.
«Юлія ТИМОШЕНКО невтомно добивається публічного «побиття» голів облдержадміністрацій замість того, щоб зайнятися нарешті змінами до держбюджету і внести їх на розгляд до Верховної Ради, що прем’єр присягалася зробити до кінця тижня», – зазначив він.
І.КРІЛЬ закликає уряд повернутися до вирішення нагальних економічних проблем країни і припинити шукати ворогів там, де їх немає.