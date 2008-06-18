Кріль радить Тимошенко не шукати країніх, а нарешті зайнятись ділом

Народний депутат України, голова політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ наголошує, що уряд має особисто нести відповідальність за свої економічні прорахунки, що призвели до зростання інфляції, а не шукати «крайніх» в особі керівників облдержадміністрацій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.

«Очевидно, що у губернаторів за умов ринкової економіки фактично не існує можливостей впливу на процес ціноутворення в регіонах, тому звинувачувати їх у збільшенні інфляції – не професійно», – вважає І.КРІЛЬ.

«Юлія ТИМОШЕНКО невтомно добивається публічного «побиття» голів облдержадміністрацій замість того, щоб зайнятися нарешті змінами до держбюджету і внести їх на розгляд до Верховної Ради, що прем’єр присягалася зробити до кінця тижня», – зазначив він.

І.КРІЛЬ закликає уряд повернутися до вирішення нагальних економічних проблем країни і припинити шукати ворогів там, де їх немає.