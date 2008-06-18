КРУ просить Ющенка дати дозвіл на перевірку ДУСі

Головне контрольно-ревізійне управління України звернулося до Президента України з проханням дати дозвіл на перевірку Держуправління справами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова ГоловКРУ Микола СИВУЛЬСЬКИЙ.

Він також сказав, що звернення пов`язане із заявою народних депутатів.

Також М.СИВУЛЬСЬКИЙ зазначив, що ГлавКРУ звертатиметься в Рахункову палату з проханням дати висновок щодо законності використовування засобів.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат (фракція НУ-НС), член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ звернувся з депутатськими запитами до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, в яких просить перевірити на наявність корупційних дій факти авіаперельотів чартерними рейсами глави Секретаріату Президента України В.БАЛОГИ.

“Наших виборців цікавить, хто замовляв і оплачував ці авіаперевезення. Якщо ці рейси замовляв особисто В.І.БАЛОГА, тоді за рахунок яких коштів він це робив (заробітна плата глави Секретаріату Президента України становить 17 тис. грн.), але чи зазначено ці суми В.І.БАЛОГОЮ в податковій декларації?”, – сказано в депутатському запиті.

Також у ньому наведено перелік перельотів (понад 60), здійснених В.БАЛОГОЮ в 2007-2008 роках.

Крім того, депутатська група „Народна самооборона” звернулася з вимогою до Верховної Ради України створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів зловживання службовим становищем главою Секретаріату Президента.

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК називає ці звинувачення надуманими.