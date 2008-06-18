Комуніст запідозрив, що Яценюк під час засідання дивиться порнографію

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що йому не потрібно дивитися порнографію, оскільки вона присутня у сесійній залі парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні ВР, відповідаючи на виступ народного депутата України Миколи КРАВЧЕНКА (фракція КПУ).

А.ЯЦЕНЮК сказав: «Вибачте, порнографію не потрібно дивитися, вона йде у цьому залі», і додав, що про це свідчить поведінка деяких народних депутатів, яких показують «у живому ефірі».

За його словами, пройде декілька днів, і «ми будемо знову цілуватися, обніматися», але «з яким лицем ми потім будемо дивитися один на одного?».

А.ЯЦЕНЮК закликав народних депутатів «мати хоч якусь елементарну совість» і не переходити «на особистості». «Поливаєте один другого до такого ступеня, що вже берегів не видно», - сказав спікер.

Перед цим депутат М.КРАВЧЕНКО виступав з робочого місця, намагаючись звинуватити А.ЯЦЕНЮКА. Голова ВР вимкнув депутату мікрофон після того, як М.КРАВЧЕНКО заявив, що А.ЯЦЕНЮК «озабочено риється у комп’ютері, не слухаючи депутатів (голова ВР працює з ноутбуком під час сесійних засідань – УНІАН)». «Скажіть, що ви за фільми дивитесь? Порнографію?», - запитав депутат-комуніст і звинуватив А.ЯЦЕНЮКА у поганому вихованні.

Після того як А.ЯЦЕНЮК вимкнув М.КРАВЧЕНКУ мікрофон, цей депутат підійшов до трибуни ВР, відкрив пляшку води, налив її у склянку і повернувся до голови парламенту. У цей момент до нього почали підходити деякі народні депутати, і М.КРАВЧЕНКО, поставививши склянку на трибуну, повернувся на своє робоче місце.

Після того, як був вимнений мікрофон у М.КРАВЧЕНКА, А.ЯЦЕНЮК звернувся із попередженням до народного депутата Івана ЗАЙЦЯ (фракція НУ-НС), що йому також буде вимкнено мікрофон у зв’язку з тим, що той не виступає по суті законопроекту.