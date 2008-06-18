У посольстві Росії в Україні нічого не знають про відставку Черномирдіна

Посольство Росії в Україні спростувало інформацію про зміну російського посла в Києві Віктора Черномирдіна. Про це заявив радник-посланник посольства Всеволод Лоскутов. За словами Лоскутова «у нас немає жодної ні офіційної, ні неофіційної інформації із цього приводу. Хто поширює подібну інформацію, нам невідомо».

Раніше «Независимая газета», з посиланням на джерело в МЗС, повідомила, що російського посла на Україні Віктора Черномирдіна замінять на когось іншого.

Полит.ру