У посольстві Росії в Україні нічого не знають про відставку Черномирдіна
14:34, 18 червня 2008Політика
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Лоскутов спростовує інформацію
Посольство Росії в Україні спростувало інформацію про зміну російського посла в Києві Віктора Черномирдіна. Про це заявив радник-посланник посольства Всеволод Лоскутов. За словами Лоскутова «у нас немає жодної ні офіційної, ні неофіційної інформації із цього приводу. Хто поширює подібну інформацію, нам невідомо».
Раніше «Независимая газета», з посиланням на джерело в МЗС, повідомила, що російського посла на Україні Віктора Черномирдіна замінять на когось іншого.
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