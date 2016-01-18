До блокування офісу УКРОПу може бути причетна фірма, пов'язана з найближчим оточенням Порошенка - заява

Про це повідомляється у відповідній заяві “Українського об’єднання патріотів – УКРОП”.

Зазначається, що наразі потрапити до офісу партії неможливо.

"За повідомленнями співробітників, деякі з озброєних людей заявили, що є працівниками приватної охоронної фірми “Альфа-Щит”. За отриманою партією попередньою інформацією, ця компанія афілійована з найближчим оточенням Петра Порошенка", - наголошується в заяві УКРОПу.

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"Партія УКРОП вимагає від керівництва держави захистити залишки законності та правопорядку в Україні; вжити заходів для встановлення винних у цій збройній провокації; припинити тиск на політичних опонентів; а також негайно розпочати розслідування бандитського нападу на активістів партії під час ганебного засідання Дніпровського районного суду м. Києва, знищення автомобіля журналістки Світлани Крюкової, облоги офісу партії УКРОП", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в УКРОПі вимагають незалежного розслідування цих злочинів, із залученням міжнародних фахівців, і обіцяють звернутися з таким проханням до західних союзників та партнерів України.

"Ми запевняємо Петра Порошенко, що жодні провокації, організовані його кримінальним оточенням в органах виконавчої та законодавчої влади, а також у правоохоронній та судовій системі, не зупинять протести патріотів проти корупційної та зрадницької політики", - наголосили в УКРОПі.

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Як повідомляв УНІАН, озброєні молодики блокують усі входи і виходи з будівлі центрального офісу партії УКРОП.