До блокування офісу УКРОПу може бути причетна фірма, пов'язана з найближчим оточенням Порошенка - заява
Через блокування центрального офісу партії УКРОП невідомими озброєними людьми сьогодні ввечері, 18 січня, співробітники секретаріату партії були вимушені залишити будівлю через один з евакуаційних виходів.
Про це повідомляється у відповідній заяві “Українського об’єднання патріотів – УКРОП”.
Зазначається, що наразі потрапити до офісу партії неможливо.
"За повідомленнями співробітників, деякі з озброєних людей заявили, що є працівниками приватної охоронної фірми “Альфа-Щит”. За отриманою партією попередньою інформацією, ця компанія афілійована з найближчим оточенням Петра Порошенка", - наголошується в заяві УКРОПу.
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"Партія УКРОП вимагає від керівництва держави захистити залишки законності та правопорядку в Україні; вжити заходів для встановлення винних у цій збройній провокації; припинити тиск на політичних опонентів; а також негайно розпочати розслідування бандитського нападу на активістів партії під час ганебного засідання Дніпровського районного суду м. Києва, знищення автомобіля журналістки Світлани Крюкової, облоги офісу партії УКРОП", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що в УКРОПі вимагають незалежного розслідування цих злочинів, із залученням міжнародних фахівців, і обіцяють звернутися з таким проханням до західних союзників та партнерів України.
"Ми запевняємо Петра Порошенко, що жодні провокації, організовані його кримінальним оточенням в органах виконавчої та законодавчої влади, а також у правоохоронній та судовій системі, не зупинять протести патріотів проти корупційної та зрадницької політики", - наголосили в УКРОПі.
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Як повідомляв УНІАН, озброєні молодики блокують усі входи і виходи з будівлі центрального офісу партії УКРОП.