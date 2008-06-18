Довгий закінчить робочий день в міліції?

Секретаря Київської міської ради Олеся ДОВГОГО для дачі пояснень викликають сьогодні на 18.00 до Головного слідчого управління МВС України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, Міністерством внутрішніх справ України здійснюється перевірка відомостей, одержаних в установленому законом порядку, щодо підроблення офіційних документів Міністерства транспорту та зв`язку, використання яких за безпосереднім сприянням посадових осіб Київської міської державної адміністрації призвело до протиправного припинення права користування земельною ділянкою у Києві на Великій Кільцевій дорозі площею майже 3 га державним підприємством «Укрінтеравтосервіс» Міністерства транспорту та зв`язку, яку у 1976 році було відведено Міністерству автомобільного транспорту УРСР для будівництва автовокзалу «Теремки».

Для дачі пояснення з питань правомірності відведення зазначеної земельної ділянки ТОВ «Торговий дім «Фенікс» до МВС України сьогодні, 18 червня, запрошувався на 14.00 заступник міського голови - секретар Київської міської ради О.ДОВГИЙ, однак він не з’явився. Водночас його запрошено до Головного слідчого управління МВС України сьогодні на 18.00.